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Головна війна з Росією Дві бомби скинуто на передмістя Сум - депутат міськради
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Дві бомби скинуто на передмістя Сум - депутат міськради

28 березня, 2022 понедiлок
17:13
війна з Росією обстріл Суми

28 березня передмістя Сум зазнало бомбардування, скинуто дві бомби на навколишні села, ситуація у Сумській області залишається напруженою

Про ситуацію у Сумах та області розповів Вадим Акпєров, депутат Сумської міськради в етері Еспресо TV

"Стосовно безпеки, 28 березня знову "кошмарять" російські окупанти різноманітними налітами. Вдень була повітряна тривога, два ворожі літаки літали над містом Суми й скинули дві бомби на навколишні села у передмісті Сум. В ночі також були тривоги", - зауважив він.

Вадим Акпєров додав: "Я думаю, що такі методи, це все на що вони здатні. Там, де були атаки, жодних військових об'єктів немає, навколо виключно цивільне населення. Минулося без жертв та великих пошкоджень".

За його словами, по області та навколо ситуація залишається напруженою.

"Зараз знову іде перегрупування, на кордонах з росією спостерігається велике скупчення техніки. Суми готові чинити опір", - зазначив депутат.

  • Нагадаємо, 20 березня голова Сумської ОВА  повідомив, що у Сумській області ситуація нагнітається.
  • 21 березня у Сумах стався витік аміаку на Хімпромі, травмовано працівника підприємства.
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бомба
Суми
перегрупування
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