У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі
На підприємстві Сумихімпром стався витік аміаку, зона ураження – 2,5 км.
Про це повідомив голова Сумської ВЦА Дмитро Живицький.
Спочатку повідомлялось, що радіус зони ураження склав 5 км, згодом Живицький уточнив, що станом на 5:00 зона ураження становить близько 2.5 км.
"Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - зазначив він.
Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.
- Нагадаємо, у Сумській області помічене велике переміщення російської техніки, з'явилися спецпідрозділи, що тероризують місцеве населення, місто Суми живе життям заблокованого міста.
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