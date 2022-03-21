У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі

Про це повідомив голова Сумської ВЦА Дмитро Живицький.

Спочатку повідомлялось, що радіус зони ураження склав 5 км, згодом Живицький уточнив, що станом на 5:00 зона ураження становить близько 2.5 км.

"Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - зазначив він.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Нагадаємо, у Сумській області помічене велике переміщення російської техніки, з'явилися спецпідрозділи, що тероризують місцеве населення, місто Суми живе життям заблокованого міста.

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