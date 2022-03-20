У Сумській області ситуація нагнітається – голова Сумської ОВА

Про ситуацію у Сумській області та про життя міста Суми повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА в етері телеканалу Еспресо.TV.

Нагадаємо, 3 березня голова Сумської ОВА розповів, що Сумська область - пекло: російські війська бомбардують міста, влада намагається організувати евакуацію місцевих мешканців.

Голова Сумської ОВА розповів: "Росіяни продовжують накопичувати війська. У Конотопському районі спостерігається велике переміщення російської техніки; Сумський район, Краснопільська громада – зараз ці населені пункти знаходяться під контролем російської армії"."Після того, як місцеві мешканці почали, відверто кажучи, «слати» окупантів, з'явилися якісь більш треновані, більш наглі, більш зухвалі у чорній формі з білими пов'язками підрозділи. Говорять, що прийшли помститися за Луганськ і Донецьк. Розказують, що вони кудись виводять жінок дітей, але ми перевіряємо цю інформацію.Також ходять по будинках, забирають у людей цивільний одяг, виганяють з будинків, засиляються туди. Можливо, щоб робити провокації або диверсії", - прокоментував Живицький.Він відмітив: "Працюють активно Збройні сили по ворожим колонам, буквально сьогодні "піджарили" декілька колон, знищено не одну одиницю ворожої техніки".Також голова Сумської ОВА повідомив: "Строяться у колони, приходить додаткова бронетехніка, важка артилерія, ще групи підтримки забезпечення. Починають окопуватися, це район Буринської громади, південна частина передмість міста Суми, Краснопільська, Тростянецька громада – серйозно укріплюються. Не можливо евакуювати людей звідти, ця територія - зона терору. Немає часто електроенергії, води. Це територія геноциду, який здійснюється сьогодні росіянами на території Сумської області".Живицький пояснив: "Немає офіційних гуманітарних коридорів, великий ризик проїхати, тому просимо утриматися місцевих мешканців. Суми живе життям заблокованого міста"."Ми розуміємо, що росіяни накопичуючи війська на підходах до міста Суми, можливо, готуються чи до входження в Суми, чи до якихось артилерійських обстрілів. Бачимо, що ситуація нагнітається, ризиків на багато більше ніж декілька днів тому", - зазначив голова ОВА.