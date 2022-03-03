Уся Сумська область - пекло: російські війська бомбардують міста, влада намагається організувати евакуацію місцевих мешканців, - голова ОВА
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє, що російські війська бомбардують усю область, у багатьох населених пунктах вже немає опалення й електроенергії
Про це він написав у Telegram.
"В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми. В принципі, вся Сумська область зараз - територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська", - зазначив Живицький.
Керівник ОВА повідомив, що росіяни почали бомбардувати Суми близько 18:00. Охтирка на Сумщині після обстрілів залишається без тепла. Декілька діб влада намагається організувати евакуацію населення зі всієї області, і зокрема, з Охтирки.
"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії", - наголосив Живицький.
Росіяни обстрілюють також населені пункти Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Живицький зазначає, що вороги "просто знищують цивільне населення".
- Як повідомлялося раніше, у Торецьку 400 житлових будинків, навчальні заклади та лікарні залишилися без опалення через окупаційний обстріл газопроводу.
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