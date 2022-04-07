У Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей, – мер
У Мелітополі, який тимчасово окупували російські війська, зростає кількість викрадених ними людей
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів з нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб уже", – розповів він.
Створено спеціальний Телеграм-канал, де повідомляється інформація про викрадених жителів міста.
Крім того, Федоров додав, що у місті затримано одного з місцевих колаборантів – депутата міськради Олександра Фалька.
"Було затримано одного з головних колаборантів, спільників режиму, встановленого в місті, Олександра Фалька. Галино Вікторівно, ви наступна", – наголосив мер Мелітополя.
- Додамо, у тимчасово захопленому окупантами Енергодарі Запорізької області російські військові почали затверджувати нову фейкову "владу" колаборантів.
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