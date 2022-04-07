У Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей, – мер

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів з нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб уже", – розповів він.

Створено спеціальний Телеграм-канал, де повідомляється інформація про викрадених жителів міста.

Крім того, Федоров додав, що у місті затримано одного з місцевих колаборантів – депутата міськради Олександра Фалька.

"Було затримано одного з головних колаборантів, спільників режиму, встановленого в місті, Олександра Фалька. Галино Вікторівно, ви наступна", – наголосив мер Мелітополя.

Додамо, у тимчасово захопленому окупантами Енергодарі Запорізької області російські військові почали затверджувати нову фейкову "владу" колаборантів.