В Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади

Про це повідомляє Енергоатом.

"Так, спочатку 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" обрали головою адміністрації міста" А. Шевчика, який підтримує російську окупацію, після чого той своїм "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного мера Енергодара Орлова і "розпустив" все легітимне керівництво міста", – йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі звернули увагу, що на таке встановлення "влади" поплічниками окупантів належним чином відреагує українське правосуддя. Наголошують, що ніякої юридичної сили і правового сенсу ці "рішення" не мають.



"На них взагалі не варто і звертати увагу, а тим більше - сприймати серйозно і визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика-формалізація колаборантів і документування їх злочинів", – додають у повідомленні.

ЗСУ контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку та знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру й українські позиції. Та стало відомо, що у Токмаку росіяни змушують медпрацівників підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ, а в Мелітопольскому районі не пускають гумвантажі та блокують видачу ліків.