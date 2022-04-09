У Мелітополі окупанти викрали сільгосптехніки на 1 мільйон євро, – Офіс генпрокурора
У Запорізькій області російські військові викрали сільгосптехніку, вартість якої становить близько 1 млн євро. За цим фактом відкрили кримінальне провадження
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Правоохоронцями здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння військовими Російської Федерації транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).
За даними слідства, російські військові незаконно заволоділи новими флагманськими комбайнами S770 та S760, трактором M6195 та сівалкою Vaderstad Tempo. Вони належали одному з дилерів сільгосптехніки регіону та до окупації міста Мелітополя залишалися на виставковому майданчику міста.
За інформацією фахівців підприємства, позиційні системи, які встановлені на обладнані, підтверджують перебування техніки на території Чечні. Загальна вартість викраденої сільгосптехніки складає 1 млн євро.
- Також повідомляли, що у Мелітополі, який тимчасово окупували російські війська, зростає кількість викрадених ними людей.
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