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У Мелітополі прогримів гучний вибух. Зникла електроенергія, вода та зв'язок

12 травня, 2023 п'ятниця
22:46
Війна з Росією окупанти Мелітополь

Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно гучний вибух

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Повідомлення про вибух Федоров опублікував о 22:23.

"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - пише Іван Федоров.

Україна
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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