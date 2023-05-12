У Мелітополі прогримів гучний вибух. Зникла електроенергія, вода та зв'язок
Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно гучний вибух
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Повідомлення про вибух Федоров опублікував о 22:23.
"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - пише Іван Федоров.
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