У Мелітополі внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських офіцерів

Про це пише ГУР.

Зазначається, що "акція помсти" відбулась у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова, яку окупанти називають вулицею Павла Судоплатова. За даними розвідки, там ворог розмістив свій штаб.

"Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги - від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу", - надає деталі розвідка.



Наразі відомо, що ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, інформація про інші втрати ворога уточнюється.



"Після удару в Мелітополі розпочався переполох - на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", - додали в ГУР.