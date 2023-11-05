В Україні ліквідували двох російських полковників

Інформацію про знищення обох полковників розмістив у Телеграмі офіцер ЗСУ Віктор Штефан (позивний Штірліц).

Повідомлення про загибель Віктора Анатолійовича Передрія також з'явилося на сайті федеральної "Російської газети" та регіонального видання "Жива Кубань".





"Полковник розпочинав кар'єру в Новоросійську, служив у ГСУ (Головному слідчому управлінні - ред.) Московської області, у відділі процесуального контролю Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті. Останнє місце роботи - Судово-експертний центр СКР", - розповідає своєю чергою наближений до російських силовиків ТГ-канал ВЧК-ОГПУ.

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Канал також оприлюднив світлину прсивяченого Передрію службового некрологу, де зазначається, що той мав 46 років й загинув у селі Орлянка Куп'янського району Харківської області.

Що стосується Володимира Володимировича Попова, то окрім Штефана новину про нього дає ще низка джерел, зокрема російські інформагенції ТАСС та Regnum.

"Було знищено командира російського козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр"... Справжнє ім'я "Кедра" - Володимир Попов. Він полковник поліції у відставці, 1954 року народження", - пише з цього приводу Фокус.ua.

Головний редактор порталу "ЦензорНет", журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов зазначив, що наприкінці літа 2023 року батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.

Цю інформацію підтверджує і російське державне "РИА Новости".

Слід наголосити, що Володимир Попов воював також за Росію у Афганістані та Чечні, за що мав велику кількість нагород.