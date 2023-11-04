Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
Наталія Теплинська, дружина російського генерал-полковника Михайла Теплинського, який є командувачем окупантів на лівобережжі Херсонської області, зраджує своєму чоловіку з його братом
Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
"Тож поки генерал Теплинський "героїчно звільняв" Херсон і боровся за владу з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, його дружина і брат помітно зблизилися", - йдеться в повідомленні.
Анонімні джерела повідомили виданню, що сторінку Наталії Теплинської у соціальних мережах зламали. На скриншотах, які опинились у розпорядженні редакції, було знайдено листування з братом Михайла Теплинського Дмитром.
Зокрема в листуванні можна побачити флірт та обмін інтимними фото між Наталією та братом російського окупанта.
"Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає питання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський?" - припускають журналісти.
Зазначимо, що Теплинський сам родом з Донеччини, а його дружина - з Миколаєва.
"Наталія Теплинська "водночас є прихильницею РПЦ та різних окультистів, бажає "мочити бандерівців" і шкодує, що колись не звалила за кордон", - писав український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
- Аналітики ISW повідомляли, що командувач ПДВ Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку.
- Британська розвідка припускала, що зміна командувача угруповання російських військ "Дніпро" на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на сили РФ, які захищають цю територію.
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