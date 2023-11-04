Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

"Тож поки генерал Теплинський "героїчно звільняв" Херсон і боровся за владу з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, його дружина і брат помітно зблизилися", - йдеться в повідомленні.

Анонімні джерела повідомили виданню, що сторінку Наталії Теплинської у соціальних мережах зламали. На скриншотах, які опинились у розпорядженні редакції, було знайдено листування з братом Михайла Теплинського Дмитром.

Зокрема в листуванні можна побачити флірт та обмін інтимними фото між Наталією та братом російського окупанта.

"Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає питання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський?" - припускають журналісти.

Зазначимо, що Теплинський сам родом з Донеччини, а його дружина - з Миколаєва.

"Наталія Теплинська "водночас є прихильницею РПЦ та різних окультистів, бажає "мочити бандерівців" і шкодує, що колись не звалила за кордон", - писав український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.