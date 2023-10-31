Британська розвідка розповіла, про що свідчить заміна командувача РФ на Херсонському напрямку
Зміна командувача угруповання російських військ "Дніпро" на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на сили РФ, які захищають цю територію
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
За даними російських державних ЗМІ, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, особисто перейняв командування Дніпровським угрупуванням військ Росії. Він змінив генерал-полковника Олега Макаєвича.
Зазначається, що угруповання "Дніпро" відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.
Як повідомляють у британській розвідці, останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, оскільки українські Сили оборони намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який наразі контролюють росіяни.
На думку експертів з міноборони Британії, Теплінський користується високою повагою в російському генштабі і має досвід командування операціями в регіоні, адже він був офіцером на місцях, де відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.
"Майже напевно, відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район", - припускають у розвідці Британії.
- Напередодні в ISW повідомляли, що командувач ПДВ Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку.
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