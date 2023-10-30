Путін відправив командувача групи військ "Дніпро" у відставку і призначив наступника, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії не оголосило і не підтвердило повідомлення про відставку Макаревича на момент підготовки цієї публікації і навряд чи зробить це, враховуючи його тенденцію регулярно приховувати гучні зміни у військовому командуванні", - йдеться у повідомленні.

Один російський блогер стверджував, що президент Росії Володимир Путін звільнив Макаревича під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу (ЮВО) в Ростові-на-Дону 19 жовтня.

Блогер також стверджував, що Теплінського фактично понизили в посаді з посади заступника командувача військами театру воєнних дій, хоча незрозуміло, чи він досі обіймає цю посаду.

Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з'явилися протягом останнього тижня і що його відставка була "давно назрілою" через його ставлення до військової ситуації на Херсонському напрямку. Він додав, що заступник начальника російського Генерального штабу генерал-полковник Олексій Кім фактично командує всім Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні. ISW не має змоги самостійно перевірити ці заяви.

Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані і скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавні більш масштабні, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному березі Херсонської області.

Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що ймовірніше за все, причиною усунення Макаревича став невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області). Інші російські мілблогери повторили подібні теорії, стверджуючи, що недбалість Макаревича і крайня безініціативність командування призвели до того, що українські десанти неодноразово висаджувалися на східному березі Херсонської області.

Один з мілблогерів, пов'язаний з Wagner Group, стверджував, що Макаревича зняли з посади після того, як невстановлені співробітники розвідки повідомили російське "вище командування" про те, що Макаревич не надав точної інформації про ситуацію в зоні своєї відповідальності.