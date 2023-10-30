Путін відправив командувача групи військ "Дніпро" у відставку і призначив наступника, - ISW
Командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Міністерство оборони Росії не оголосило і не підтвердило повідомлення про відставку Макаревича на момент підготовки цієї публікації і навряд чи зробить це, враховуючи його тенденцію регулярно приховувати гучні зміни у військовому командуванні", - йдеться у повідомленні.
Один російський блогер стверджував, що президент Росії Володимир Путін звільнив Макаревича під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу (ЮВО) в Ростові-на-Дону 19 жовтня.
Блогер також стверджував, що Теплінського фактично понизили в посаді з посади заступника командувача військами театру воєнних дій, хоча незрозуміло, чи він досі обіймає цю посаду.
Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з'явилися протягом останнього тижня і що його відставка була "давно назрілою" через його ставлення до військової ситуації на Херсонському напрямку. Він додав, що заступник начальника російського Генерального штабу генерал-полковник Олексій Кім фактично командує всім Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні. ISW не має змоги самостійно перевірити ці заяви.
Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані і скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавні більш масштабні, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному березі Херсонської області.
Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що ймовірніше за все, причиною усунення Макаревича став невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області). Інші російські мілблогери повторили подібні теорії, стверджуючи, що недбалість Макаревича і крайня безініціативність командування призвели до того, що українські десанти неодноразово висаджувалися на східному березі Херсонської області.
Один з мілблогерів, пов'язаний з Wagner Group, стверджував, що Макаревича зняли з посади після того, як невстановлені співробітники розвідки повідомили російське "вище командування" про те, що Макаревич не надав точної інформації про ситуацію в зоні своєї відповідальності.
- Зокрема, Інститут вивчення війни проінформував, що російські війська почали використовувати нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет", який здатний автономно ідентифікувати цілі.
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