Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни почали використовувати новий ударний дрон, який автономно ідентифікує цілі, – ISW

Росіяни почали використовувати новий ударний дрон, який автономно ідентифікує цілі, – ISW

29 жовтня, 2023 неділя
09:05
Війна з Росією російський дрон-камікадзе "Ланцет"

Російські війська почали використовувати нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет", який здатний автономно ідентифікувати цілі

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Зазначається, що росіяни використовують новий дрон-камікадзе "Изделие-53" з 21 жовтня. Цей безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

"Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

Напередодні, 24 жовтня, ISW повідомляв, що російські війська також нещодавно використали нові безпілотники "Італмас" (також відомі як "Изделие-54") під час атаки на Київську область.

За даними Інституту, російське командування вважає, що велика кількість ударних БПЛА дозволить силам РФ подолати українську протиповітряну оборону. Хоча корисне навантаження безпілотників "Изделие-53" становить від 3 до 5 кг, а цього не достатньо для значного пошкодження найважливіших військових цілей.

  • Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що російські окупанти атакують Україну новими безпілотниками невстановленого типу. Двигуни цих дронів терористи купують на китайському сайті AliExpress.
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України
28 жовтня, 2023 субота
Партії з Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням російської агресії проти України
путін
28 жовтня, 2023 субота
"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов
28 жовтня, 2023 субота
"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
09:04
сапер, розмінування
В РФ заявили, що Україна нібито відправляє на фронт цивільних саперів з інвалідністю та переселенців
08:46
Оновлено
Наслідки нічної атаки РФ по Новобериславу 29 жовтня
Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, Херсонщину та Полтавщину: є руйнування
08:42
Майк Пенс
"Зараз не мій час": колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року
08:31
Дзозеф Байден
У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена
08:23
Ексклюзив
на фото: зернове судно
Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило, що вночі ППО збила над Кримом 36 безпілотників
08:07
Оновлено
Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Чи відкривати українцям масштаби наших втрат?
08:01
На фото: система ППО
Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
07:34
ЧВК Вагнер
Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW
03:34
Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі
02:56
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою
02:39
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
02:04
Крим
РФ заявила, що знищила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
00:24
Ілон Маск
Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
2023, субота
28 жовтня
23:36
Лукашенко
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь
23:02
На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров
22:24
Обкладинка книги "Динозаври. Новий погляд"
Чого ми не знали про динозаврів. Уривок з книги "Динозаври. Новий погляд"
22:22
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик зустрівся з Емінемом в Саудівській Аравії
21:53
Оновлено
телевізор телебачення
ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні. У Мінкульті відреагували
21:39
Біньямін Нетаньягу
"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу
21:06
"Втрати РФ знову почали зростати": Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку
21:03
Оновлено
Володимир Зеленський
"Світ бачив вже надто багато крові": Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною
21:00
Ексклюзив
Джо Байден
Своєю промовою Байден надав Україні нового статусу, - Піонтковський
20:50
поліція ілюстративне
Замголови Нацполіції Тишлека відсторонили від посади: журналісти з'ясували, що його дружина та теща мають російські паспорти
20:30
Саломе Зурабішвілі
Чому правляча партія Грузії намагається змістити президентку Зурабішвілі
20:30
Динамо
"Динамо" і "Дніпро-1" несподівано втратили очки. Розклад і результати 12-го туру УПЛ
20:21
Джуд Беллінгем, Реал, Ла Ліга
Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко
20:09
Єгипет заявив, що "ізраїльські перешкоди" заважають доставці допомоги в Газу
20:02
OPINION
Михайло Косів
Підпорядкованість УПЦ московському патріархату має бути заборонена
19:59
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Росія готується до ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення шантажу, - військексперт Самусь
19:25
Оновлено
Ердоган
Ердоган звинуватив Ізраїль у "військових злочинах". З Туреччини відкликають ізраїльських дипломатів
19:18
Оновлено
наслідки негоди в Києві, 28.10.23
У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблі та травмовані. Які наслідки негоди
19:04
Протягом доби на фронті відбулось 48 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбито у напрямку Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
"Армія 2030 року - це армія роботів": експерт Яковенко про теоретичну зміну майбутнього формату ведення війни
18:48
Ексклюзив
Валерія Морозова, Запоріжжя
"Нам не потрібна нова дорога, нам потрібна перемога". У містах України пройшла щотижнева акція
18:17
США, Південна Корея
США та Південна Корея провели спільні військові навчання: були задіяні високотехнологічні системи озброєння
18:07
OPINION
Віталій Шабунін
Хто захищає одіозні "правки Лозового"?
18:04
Ексклюзив
Не треба непокоїтися про українців, у них своя квота по зброї, яка нікуди не дінеться: ізраїльський політолог про військову допомогу США Україні та Ізраїлю
17:47
Оновлено
терористи ХАМАС
Ресурсів ХАМАС вистачить на 3-4 місяці війни, - The New York Times
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV