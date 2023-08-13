Про це 13 серпня 2023 року розповів український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Михайло Теплинський - це людина, яка, як ми думаємо, зараз є фактичним командувачем всього російського угруповання на окупованій території України. В Росії з нього зліпили образ такого собі справжнього "русскава афіцера". "Слуга царю, отец солдатам". Насправді Теплинський та вся його родина "рускіє" лише за паспортами. Типовий зразок манкуртів, готових відмовитись від свого коріння і вбивати українців попри те, що самі є українцями. Таких прикладів в російській армії тисячі", - зазначив журналіст.

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Теплинський родом з Донеччини, продовжив він.

"Батько помер в 2021 році. Мати, Ніна Максимівна, не виключено, досі живе в Моспине", - додав Цаплієнко.

У дружини генерала Наталії ще цікавіша ситуація.

"Дівоче прізвище Кракосевич. Дитинство і юність провела в Миколаєві, і, кажуть, розмовляла українською. Її батько Ігор сам родом зі Львова. Він теж помер в 2021 році. Мати, Кракосевич Валентина Іванівна, ймовірно, й досі живе в Миколаєві", - розповів Андрій Цаплієнко.

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За даними Цаплієнка, Наталія Теплинський "водночас є прихильницею РПЦ та різних окультистів, бажає "мочити бандерівців" і шкодує, що колись не звалила за кордон".

"Класичний російський когнитивний дисонанс. З генералом Теплинським теж все так само по-російському "когнитивно диссонирует". "Жена, любовница, все как у всех" (с) Співслужбовці знають, що в генерала є позашлюбна родина. Інша жінка і дитина, з якими Теплинський час від часу живе разом. Тераріум однодумців тримається разом лише завдяки доходам командувача, а ще сотням квадратних метрів елітної нерухомості в Москві та в інших містах країни хворих", - підсумував Андрій Цаплієнко.