Атака "Оніксами" по Одесі: журналісти встановили російських командирів

Про це 13 серпня стало відомо з їхнього YouTube.

Як відомо, у ніч на 19 липня армія РФ вдарила по місту ракетами "Онікс", які запускає береговий ракетний комплекс "Бастіон" з Козачої Бухти в Севастополі. 23 липня на історичний центр Одеси також випустили ракети типу "Онікс", тоді руйнувань зазнали пам'ятки архітектури, житлові будинки та Спасо-Преображенський собор.

За інформацією журналістів, у Криму БРК "Бастіон" є на озброєнні тільки у 15 окремої бригади берегової оборони. Її створили одразу після окупації Криму на базі військової частини, яка до цього перебувала в Дагестані.

У 2020 році командиром 15 ракетної бригади РФ став Олексій Щербак. Зазначається, що він продовжує працювати досі, тож є ймовірно причетним до обстрілів України, зокрема до обстрілу історичного центру Одеси. Його дружина Галина Щербак також служить у Чорноморському флоті РФ. Окрім цього, родичі Олексія Щербака живуть в Одеській області.

Окрім цього, також участь в обстрілах міг брати командир дивізіону "Бастіон" Олександр Мямлін, який відповідає за те, щоб берегові ракетні комплекси були виведені для пусків якомога швидше. Він приїхав у Крим з Краснодарського краю, має дружину та доньку.

Разом із ними може бути причетний капітан Олексій Вавілов — начальник пускової установки, командир ударної батареї БРК "Бастіон". Він служив у Дагестані. У 2014 році приїхав в Крим, коли там створювали 15 ракетну бригаду. Додається, що Вавілов керує запуском ракет. Його дружина займається радіозв'язком та служить в російській армії.

Що відомо про масований удар РФ по Одесі 19 липня

За даними ОК "Південь", російська армія атакувала Одесу та область ракетами Х-59, Х-22 зі стратегічної авіації та "Оніксами" з берегового ракетного комплексу з тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, вони запустили по півдню "шахеди". Над Одещиною збили 8 безпілотників.

Портову та критичну інфраструктуру росіяни атакували "Оніксами" та Х-22. Внаслідок влучання у зерновий і олійний термінал, було пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. Виникла пожежа.

Як уточнили згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, внаслідок атаки пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У Мінагрополітики додали, що атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На відновлення знадобиться не менш ніж рік. Згідно з повідомленням, у порту Чорноморська знищено 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажене й відправлене зерновим коридором іще 60 днів тому.

В Одеському районі влучили у промисловий порт, в різних локаціях пошкоджено два складських приміщення - з тютюном та феєрверками. Постраждав цивільний співробітник.

У Офісі генпрокурора зазначили, що поранення внаслідок російської атаки отримали 10 мирних жителів.