У Мережу виклали дані 120 тисяч військових РФ, які воюють в Україні
Окрім імен та прізвищ в списку також зазначено їхній табельний номер та місце служби
У вівторок, 1 березня, Центр оборонних стратегій заявив, що отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.
Список імен було виклали у відкритий доступ.
Серед даних у списку також вказані табельний номер та місце служби військового.
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