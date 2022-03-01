У Мережу виклали дані 120 тисяч військових РФ, які воюють в Україні

У вівторок, 1 березня, Центр оборонних стратегій заявив, що отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.



Список імен було виклали у відкритий доступ.

Серед даних у списку також вказані табельний номер та місце служби військового.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти їздять із білими прапорами й розстрілюють мирних мешканців.

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