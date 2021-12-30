У "Металісті" вирішили провести матч легенд

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".



Нинішній склад "Металіста" зіграє проти найкращих гравців, які виступали за харківський клуб з 2008 по 2013 рік.



Серед футболістів, які можуть повернутись на харківський стадіон - Папа Гуйє, Марко Девіч, Жажа, Едмар, Олександр Рикун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр і Хосе Соса.



Матч запланували провести 28 травня 2022 року.

Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.