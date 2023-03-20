У межах соціальної ініціативи "Відбудуємо країну разом з GROHE" у Здолбунові відкрили клас підготовки сантехніків
Світовий лідер із виробництва сантехніки GROHE відкрив у Здолбунові Рівненської області освітній центр для студентів за спеціальністю "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"
Про це йдеться в сюжеті Еспресо.
Клас підготовки сантехніків було відкрито на базі місцевого вищого професійного училища залізничного транспорту в межах соціальної ініціативи "Відбудуємо країну разом з GROHE".
"Ця професія мене приваблює, тому що вона є потрібною серед людей. Вона буде довговічною", – розповів журналістам першокурсник Денис, який разом із професією залізничника вирішив паралельно здобути фах сантехніка.
Навчання проходить на технологічних стендах, на яких усе устаткування – справжнє. Тобто і змішувачі, і унітази під'єднані до системи водопостачання.
Заступниця директора з навчально-виробничої роботи Ольга Романюк розповіла журналістам, що на навчання прийматимуть після 9 класу, а триватиме воно три роки.
"Професія в нас буде інтегрована, вона буде звучати як монтажник санітарно-технічних систем устаткування, опоряджувальник будівельний і монтажник систем утеплення будівель", - сказала вона.
Своєю чергою лідер GROHE Україна Андрій Рудик зазначив, що у світі завжди будуть актуальними професії, де люди робитимуть щось своїми руками, адже не всі процеси можна автоматизувати й не кожну людину – замінити роботом.
"Змінюється світ, і ChatGPT за вас ніколи не проінсталює і не поставить сервіс. Чому? Бо поки є людство - буде потрібна вода, душ і потрібно буде це все. І потрібні будуть люди, які зможуть це зробити", - наголосив він.
Усього в світі зараз діє 60 академій GROHE, і чотири з них – в Україні: у Здолбунові, Івано-Франківську, Луцьку та Львові. І на цьому компанія зупинятися не планує.
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