У Михайлівці на Запоріжжі повісили "начальника поліції" окупантів
У Михайлівці, що у Мелітопольському районі, знайшли повішеним Андрія Рижкова, який називав себе керівником окупаційної поліції
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Андрій Рижков раніше був українським прикордонником, після виходу у відставку заснував громадську організацію "Прикордонники Михайлівщини". Однак після окупації сам звернувся до російських загарбників і запропонував себе в якості "начальника поліції".
"Як бачимо, Російська федерація несе лише смерть. Відтак ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись на час операції ЗСУ зі звільнення регіону", – закликали в урядовому Центрі національного спротиву.
Андрій Рижков уже третій колаборант, який попрощався з життям цього тижня на Запоріжжі.
- 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.
- 26 серпня у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого заступника керівника ДАІ. Колаборант Олексій Колесніков потрапив до лікарні, але згодом з’явилась інформація, що він помер.
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