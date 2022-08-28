У Михайлівці на Запоріжжі повісили "начальника поліції" окупантів  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Андрій Рижков раніше був українським прикордонником, після виходу у відставку заснував громадську організацію "Прикордонники Михайлівщини". Однак після окупації сам звернувся до російських загарбників і запропонував себе в якості "начальника поліції".

"Як бачимо, Російська федерація несе лише смерть. Відтак ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись на час операції ЗСУ зі звільнення регіону", – закликали в урядовому Центрі національного спротиву.

Андрій Рижков уже третій колаборант, який попрощався з життям цього тижня на Запоріжжі.

24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

26 серпня у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого заступника керівника ДАІ. Колаборант Олексій Колесніков потрапив до лікарні, але згодом з’явилась інформація, що він помер.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb