У Миколаєві 80% пацієнтів "інфекційки" заражені "Дельтою"
За словами головної лікарки Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань (ЦІЗ) Світлани Федорової, близько 80% пацієнтів носять "Дельта"-штамм коронавірусу
Так вона прокоментувала новину про те, що в Миколаївській області найменше хворих даних штамом, передає Еспресо.TV.
Світлана Федорова зазначає, що про зараження "Дельтою" свідчать клінічні прояви захворювання, тоді як під час тестів в регіоні не ідентифікують конкретні штами, наводить подробиці NikVesti.
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"У нас просто ніхто не ідентифікує штам "Дельта". Видається результат - ковід, а який штам - невідомо. За клінічними проявами, близько 80% пацієнтів саме з "Дельтою", - зазначила лікарка.
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