У Миколаєві 80% пацієнтів "інфекційки" заражені "Дельтою"

Так вона прокоментувала новину про те, що в Миколаївській області найменше хворих даних штамом, передає Еспресо.TV.



Світлана Федорова зазначає, що про зараження "Дельтою" свідчать клінічні прояви захворювання, тоді як під час тестів в регіоні не ідентифікують конкретні штами, наводить подробиці NikVesti.



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"У нас просто ніхто не ідентифікує штам "Дельта". Видається результат - ковід, а який штам - невідомо. За клінічними проявами, близько 80% пацієнтів саме з "Дельтою", - зазначила лікарка.





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