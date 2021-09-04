Де вакцинуватися від COVID-19. Пояснення від МОЗ
В Україні наразі існує три можливості отримати безкоштовне щеплення від коронавірусу: у центрі масової вакцинації, у пункті щеплення або ж за місцем власного проживання
Про це йдеться в поясненні від Міністерства охорони здоров'я, інформує Еспресо.TV.
Центр масової вакцинації чи пункт щеплення можна знайти тут.
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В особлих випадках передбачено наступний порядок дій:
"Якщо ви належите до:
▪️ професійних груп - вас запише роботодавець на вакцинацію
▪️ колективів з понад 50+ охочими вакцинуватися - запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19
▪️ маломобільних громадян - зателефонуйте до сімейного лікаря або контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 й до вас приїде мобільна бригада та зробить щеплення".
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За останніми даними, дві дози вакцини проти COVID-19 отримали лише 4 012 016 українців, а принаймні одну дозу - 5 498 949 (це менше 15% населення, що найменше в Європі, якщо не враховувати дані з Білорусі та Росії).
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