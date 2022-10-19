У Миколаєві прогримів вибух. Зруйновано пам'ятник радянському чекісту

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Жителі Миколаєва почули вибух близько 22:30. О 22:47 Кім опублікував світлину зруйнованого пам'ятника. Проте поки немає інформації, хто причетний до інциденту.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.

О 22:38 на Миколаївщині оголосили тривогу.

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