У Миколаєві впіймали "блогерів", які зливали місця дислокації ЗСУ та готували сюжети для роспропаганди

Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили зв’язкових російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля РИА Новости.

Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки і передачі до Москви.

"Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду", - повідомили в СБУ.

Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

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