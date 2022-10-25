У Миколаєві впіймали "блогерів", які зливали місця дислокації ЗСУ та готували сюжети для роспропаганди
СБУ затримала в Миколаєві двох агентів російських спецслужб, які займались прихованою підготовкою сюжетів для кремлівських інформресурсів
Про це повідомляє пресслужба СБУ
"Зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.
У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили зв’язкових російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля РИА Новости.
Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки і передачі до Москви.
"Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду", - повідомили в СБУ.
Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.
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