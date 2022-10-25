English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Миколаєві впіймали "блогерів", які зливали місця дислокації ЗСУ та готували сюжети для роспропаганди

У Миколаєві впіймали "блогерів", які зливали місця дислокації ЗСУ та готували сюжети для роспропаганди

25 жовтня, 2022 вiвторок
11:21
Суспільство СБУ

СБУ затримала в Миколаєві двох агентів російських спецслужб, які займались прихованою підготовкою сюжетів для кремлівських інформресурсів

Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Зловмисники займались прихованою підготовкою замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині.

У результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили зв’язкових російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля РИА Новости.

Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки і передачі до Москви.

"Ще одним завданням зловмисників був збір розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду", - повідомили в СБУ.

Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Росія
СБУ
ЗСУ
війна з Росією
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
23 жовтня, 2022 неділя
У Польщі, Румунії і Балтійських країнах активно готуються до Третьої світової війни, – генерал Мусаєв
Ігор Романенко
24 жовтня, 2022 понедiлок
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
Сергей Шойгу
24 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Шойгу дзвонив країнам НАТО і звинувачував Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 38.28
    Продаж 39.34
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
25 жовтня
12:05
Президент України Володимир Зеленський
"Кримська платформа" має сприяти деокупації і інших територій, які окупувала РФ, - Зеленський
11:53
Кріштіану Роналду
Тренер МЮ висунув ультиматум Роналду після демаршу футболіста, - The Athletic
11:52
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
Росія може готувати ядерний теракт: заява Енергоатома
11:52
на фото: Штайнмаєр
"Велике спасибі за німецьку підтримку": Укрзалізниця листівками та букетом квітів привітала Штайнмаєра в Україні
11:50
обмін тілами
Україна повернула тіла 25 полеглих захисників
11:40
Ексклюзив
Зеленський
Саме Україна може гарантувати те, що РФ не поширить свої дії на територію Європи, - Зеленський
11:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ефективні методи знищення Shahed-136 позбавляють росіян ще одного засобу впливу на Україну, - Згурець
11:33
електроенергія
КМДА опублікувала актуальний графік відключень електроенергії
11:25
Мірча Луческу
Суркіс відповів на вимогу звільнити Луческу з "Динамо"
11:11
Світовий банк
Світовий банк виділив Україні 500 млн доларів
11:10
Урсула фон дер Ляєн
Ціна, яку ми платимо за свободу: У 2023 році Україна потребуватиме $8 млрд допомоги на місяць, - фон дер Ляєн
10:55
Ігор Йовічевіч
"Не мають насолоджуватися футболом, коли в Україні гинуть діти": тренер "Шахтаря" закликав відсторонити Іран від ЧС-2022
10:50
США можуть передати Україні системи ППО HAWK, - Reuters
10:45
Ексклюзив
російські окупанти
У селищі Мирне місцеві зафіксували наявність білоруських військових, - міський голова Мелітополя Федоров
10:45
Розмінування
На Київщині лунатимуть вибухи: проводять навчання і розмінування
10:36
Ділліан Вайт
Стало відомо, з ким боксуватиме Джошуа у першому бою після поразки від Усика
10:31
Укренерго
В Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Яка ціна на долар та євро сьогодні: курс валют
10:27
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу українські військові знищили три російські гелікоптери, літак та 26 бойових бронемашин
10:26
Ексклюзив
капелан Андрій Зелінський
Шестеро українських капеланів загинули на війні проти РФ, - священник ПЦУ
10:20
Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, – Подоляк
10:13
на фото: руйнування
Росіяни вдарили ракетами по Куп'янську на Харківщині, пошкоджено адмінбудівлю
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки?
10:07
Оновлено
У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ
У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ у будівлі гауляйтера Балицького, є пошкодження
09:56
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
На звільненій території Донеччини виявили тіла трьох загиблих під час окупації
09:42
Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)
Усик та Ф'юрі досягли прогресу в переговорах, відомо, коли може відбутися бій за звання абсолютного чемпіона світу
09:35
Ексклюзив
гаубиця FH-70
Звільнені населені пункти відкривають можливість для деокупації Сватового, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
09:32
KFC
KFC остаточно закриває бренд у РФ й продає заклади місцевому партнеру
09:19
на фото: підприємство
Росіяни вночі "градами" й дронами били по Нікопольщині, пошкоджено харчове підприємство та водогін
09:18
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила чверть парку гелікоптерів Ka-52, - британська розвідка
09:09
Нідерланди_ прапор
Уряд Нідерландів надав організаціям близько сотні дозволів на звільнення від санкцій проти РФ
09:04
Вітчизняна компанія закупила VAC-апарати для лікування поранених
08:54
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи - ілюстрація
Під Мелітополем вночі прогриміли 7 вибухів
08:42
Микола Княжицький
Зудьфікари і Фатехи
08:42
Вінісіус Жуніор (праворуч) у матчі Реал - Лейпциг
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 25 жовтня
08:32
російські війська
РФ завдала 3 ракетних та 12 авіаційних ударів по українських територіях протягом доби
08:22
Михайло Мудрик у матчі Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
"Селтік" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
08:20
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів та завдали авіацією 30 ударів по скупченнях ворога
08:15
OPINION
Вадим Денисенко
"Брудна бомба" імені Шойгу – Путіна
07:49
на фото: Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV