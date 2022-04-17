У Миколаївській області морпіхи розбили підрозділ російських окупантів

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.



Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.



"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани російських фашистів щодо захвату українських земель. Комусь з них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон", – йдеться в повідомленні.



Крім того, українські військові вилучили документи та засоби зв'язку російських окупантів.

15 квітня в селищі Снігурівка, на Миколаївщині, окупанти завдали артилерійських ударів по школі, в якій раніше розміщувались.