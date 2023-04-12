Про це ідеться у повідомленні МКІП.

Зазначається, що Комісії з приймання-передачі державного майна усе ж вдалося потрапити всередину Києво-Печерської лаври, хоча і не без перешкод.

"На фото - наслідки користування УПЦ МП "Книжковим складом" Києво-Печерської лаври, збудованого у ІІ половині ХІХ століття, що є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Понад 100 років корпус № 112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

За словами посадовця, комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

Таким є наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП, - зазначили у відомстві.

"Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".