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У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП

12 квітня, 2023 середа
14:59
Культура У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП

У середу, 12 квітня, Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало фото приміщень Києво-Печерської лаври. Усередині культурної пам'ятки - значні руйнування

Про це ідеться у повідомленні МКІП.

Зазначається, що Комісії з приймання-передачі державного майна усе ж вдалося потрапити всередину Києво-Печерської лаври, хоча і не без перешкод. 

"На фото - наслідки користування УПЦ МП "Книжковим складом" Києво-Печерської лаври, збудованого у ІІ половині ХІХ століття, що є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Понад 100 років корпус № 112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко. 

За словами посадовця, комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

Таким є наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП, - зазначили у відомстві.

"Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП

  • 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначить стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів.
Суспільство
УПЦ МП
Київщина
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