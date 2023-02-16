У Міноборони автоматизують облік речового майна й запчастин для техніки

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як зазначив Резніков, першими автоматизують облік речового майна й облік запчастин з модулем ремонту техніки.

"Деякі реформи йдуть повільніше. Але деякі – навпаки – набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP. Проєкт в активній фазі", – написав він.

Реформа стартує із двох треків:

автоматизації обліку речового майна,

автоматизації обліку запчастин та модулю ремонту техніки.

Резніков додав, що наразі із компанією SAP SE (Німеччина) обговорюють деталі запропонованого пакету ліцензій, технічної та консультаційної підтримки.

"Наповнюємо команду, здебільшого з рядів мобілізованих, потрібних SAP спеціалістів. Робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж як і ми рішення, – SAP4HANA, вже працює. Сьогодні ключове завдання – найшвидше впровадження. Варіанти обговорюємо з партнерами", – додав він

Також у співпраці з Мінцифри Міноборони активно шукає донорів, які допоможуть з компʼютерною технікою.

"Останнє, але важливе: запчастини для першої закордонної САУ вже в системі", – наголосив Резніков.

Довідково. Німецька компанія SAP за доходом є найбільшою європейською і третьою у світі компанією з програмного забезпечення. Основний напрям діяльності – розробка програмного забезпечення для керування всіма бізнес-процесами компанії, як-от бухгалтерський облік, контролінг, продажі, закупівлі, виробництво, складське господарство, транспорт і кадри.

20 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що SAP надає 1000 безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення для Міноборони.

"Продукти SAP допомагають нам запроваджувати інновації та системні підходи в армії. Фактично змінювати менеджмент. Крім того, українські клієнти зможуть безоплатно користуватися програмним забезпеченням та хмарними сервісами SAР протягом першого кварталу 2023 року", – написав він.

SAP послідовно підтримує Україну, зокрема приєдналася до Дія.City та цифрової блокади РФ. 8 січня 2023 року компанія припинила надавати консалтингові послуги росіянам.