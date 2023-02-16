У Міноборони автоматизують облік речового майна й запчастин для техніки
Міністерство оборони України реалізує проєкт автоматизації логістичних процесів, зокрема вводить автоматизацію обліку речового майна й запчастин для техніки на базі системи SAP
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Як зазначив Резніков, першими автоматизують облік речового майна й облік запчастин з модулем ремонту техніки.
"Деякі реформи йдуть повільніше. Але деякі – навпаки – набирають обертів, бо без цього ніяк. Однією з цих нагальних змін є автоматизація логістичних процесів, зокрема облік в ЗСУ за допомогою німецької ERP системи SAP. Проєкт в активній фазі", – написав він.
Реформа стартує із двох треків:
- автоматизації обліку речового майна,
- автоматизації обліку запчастин та модулю ремонту техніки.
Резніков додав, що наразі із компанією SAP SE (Німеччина) обговорюють деталі запропонованого пакету ліцензій, технічної та консультаційної підтримки.
"Наповнюємо команду, здебільшого з рядів мобілізованих, потрібних SAP спеціалістів. Робоча група з представниками армій країн-членів НАТО, які використовують таке ж як і ми рішення, – SAP4HANA, вже працює. Сьогодні ключове завдання – найшвидше впровадження. Варіанти обговорюємо з партнерами", – додав він
Також у співпраці з Мінцифри Міноборони активно шукає донорів, які допоможуть з компʼютерною технікою.
"Останнє, але важливе: запчастини для першої закордонної САУ вже в системі", – наголосив Резніков.
Довідково. Німецька компанія SAP за доходом є найбільшою європейською і третьою у світі компанією з програмного забезпечення. Основний напрям діяльності – розробка програмного забезпечення для керування всіма бізнес-процесами компанії, як-от бухгалтерський облік, контролінг, продажі, закупівлі, виробництво, складське господарство, транспорт і кадри.
20 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що SAP надає 1000 безкоштовних ліцензій на програмне забезпечення для Міноборони.
"Продукти SAP допомагають нам запроваджувати інновації та системні підходи в армії. Фактично змінювати менеджмент. Крім того, українські клієнти зможуть безоплатно користуватися програмним забезпеченням та хмарними сервісами SAР протягом першого кварталу 2023 року", – написав він.
SAP послідовно підтримує Україну, зокрема приєдналася до Дія.City та цифрової блокади РФ. 8 січня 2023 року компанія припинила надавати консалтингові послуги росіянам.
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