У міноборони Білорусі заявили про тренування авіації "зі спеціальними боєприпасами"

Про це білоруське міноборони поінформувало в телеграмі.

Пресслужба відомства повідомила, що в Білорусі завершили підготовку льотного та інженерно-технічного складу ВПС на винищувачах Су-25, а тренування нібито проводили російські інструктори.

"Це (тренування - ред.) дозволило не лише покращити практичні навички льотного складу, а й освоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів", - сказано у повідомленні.

Також у міноборони заявили, що ці знання будуть застосовані для "забезпечення військової безпеки Союзної держави".