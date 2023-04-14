У міноборони Білорусі заявили про тренування авіації "зі спеціальними боєприпасами"
Білоруське міністерство оборони звітувало про продовження навчань: цього разу тренували авіацію, зокрема використання "спеціальних боєприпасів"
Про це білоруське міноборони поінформувало в телеграмі.
Пресслужба відомства повідомила, що в Білорусі завершили підготовку льотного та інженерно-технічного складу ВПС на винищувачах Су-25, а тренування нібито проводили російські інструктори.
"Це (тренування - ред.) дозволило не лише покращити практичні навички льотного складу, а й освоїти нові способи застосування сучасних авіаційних засобів ураження, у тому числі спеціальних боєприпасів", - сказано у повідомленні.
Також у міноборони заявили, що ці знання будуть застосовані для "забезпечення військової безпеки Союзної держави".
- Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що окремі військові з’єднання та частини Білорусі приведені у вищі ступені бойової готовності, а доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснюють шляхом призову військових запасу.
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