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У Білорусі окремі військові з’єднання і частини привели у вищі ступені бойової готовності, - зведення Генштабу

13 квітня, 2023 четвер
06:34
війна з Росією білоруські та російські військові

Окремі військові з’єднання та частини Білорусі приведені у вищі ступені бойової готовності, а доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснюють шляхом призову військових запасу

Про це у ранковому зведенні 13 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

На Донеччині загарбники посилили контррозвідувальний режим: проводять фільтрації, обмежують маршрути 

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. 

Так, у населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.

Ворог намагається наступати по 4 напрямках, де ЗСУ відбили понад 40 атак

Попри численні втрати в техніці та живій силі окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Проте протягом 12 квітня українські військові відбили понад 45 атак противника.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території Білорусі. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил РБ. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки, здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. 

Протягом минулої доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Хромове та біля Богданівки і Предтечиного. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. 

Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. 

Водночас ворожих обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби, що минула, росіяни наступальних дій не проводили. 

Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Росія завдала 2 ракетних та 32 авіаційних удари по Україні протягом доби

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян.

2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури міста Слов’янськ.

Українські воїни збили 2 "орлани", а також уразили 2 склади боєприпасів і місця скупчення ворожих військ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Також українські захисники збили 2 ворожих БПЛА типу "Орлан-10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.

  • Раніше повідомлялось, що окупанти облаштовують бази у школах на Херсонщині, в регіоні назріває гуманітарна криза.

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