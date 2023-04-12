Українські воїни відбили 34 атаки ворога на Донеччині, - Генштаб

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби 12 квітня російські війська завдали 19 авіаційних ударів, понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських бійців та інфраструктурі мирних населених пунктів. Є поранені.

Попри численні втрати у техніці та силі, РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбито 34 атаки ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати у Білорусі. Триває перевірка бойової готовності. Окремі частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки здійснено шляхом призову військовослужбовців запасу.

Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодіївка, Білопілля, Волфине, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії поблизу Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби Росія намагалася наступати в районі північніше Хромового та біля Богданівки. ЗСУ відбили близько 18 атак. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступ у районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку, де відбито 14 ворожих атак. Водночас російських обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби армія РФ не наступала, а лише обстрілювала населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках триває оборона противника. РФ гатила, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

Окупанти облаштовують бази у школах на Херсонщині, в регіоні назріває гуманітарна криза

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом.

Так, у місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана влада значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.

ЗСУ знищили ворожий дрон і радіолокаційну станцію противника

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський БПЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію.