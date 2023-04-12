Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українські воїни відбили 34 атаки ворога на Донеччині, - Генштаб

Українські воїни відбили 34 атаки ворога на Донеччині, - Генштаб

12 квітня, 2023 середа
18:27
війна з Росією ЗСУ

У Генштабі заявили про перевірку бойової готовності ворога у Білорусі, здійснюється доукомплектування підрозділів, а на Донеччині наші воїни відбили 34 атаки РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби 12 квітня російські війська завдали 19 авіаційних ударів, понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських бійців та інфраструктурі мирних населених пунктів. Є поранені.

Попри численні втрати у техніці та силі, РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбито 34 атаки ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати у Білорусі. Триває перевірка бойової готовності. Окремі частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки здійснено шляхом призову військовослужбовців запасу.

Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодіївка, Білопілля, Волфине, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії поблизу Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби Росія намагалася наступати в районі північніше Хромового та біля Богданівки. ЗСУ відбили близько 18 атак. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступ у районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку, де відбито 14 ворожих атак. Водночас російських обстрілів зазнали Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби армія РФ не наступала, а лише обстрілювала населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках триває оборона противника. РФ гатила, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

Окупанти облаштовують бази у школах на Херсонщині, в регіоні назріває гуманітарна криза

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом.

Так, у місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Водночас у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана влада значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки.

ЗСУ знищили ворожий дрон і радіолокаційну станцію противника

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський БПЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію.

  • Раніше ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі.
  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ звітує, що ворожі війська зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте ЗСУ відбили 72 атаки, уразили райони скупчення росіян та збили 2 дрони.

Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
наступ ЗСУ
Читайте також:
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
10 квітня, 2023 понедiлок
У МЗС КНР заявили, що Тайвань - їхня внутрішня справа, а світ має дотримуватися принципу "одного Китаю"
СБУ
12 квітня, 2023 середа
Відео страти українського військового: СБУ відкрила справу, а в Міноборони просять утриматись від припущень щодо його особи
прапори України та США
11 квітня, 2023 вiвторок
Американська розвідка "скромно" оцінює український контрнаступ, - WP
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.33
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
19:47
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок 13 квітня відвідає Китай
19:40
Харків
До Харкова повертається MusicFest: деталі
19:31
Оновлено
обережно міни
На Херсонщині на міні підірвалося авто: один чоловік загинув, ще один важко травмований
19:20
білоруські військові
Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
19:19
Європейська Солідарність
Порошенко та депутати "ЄС" вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб розблокувати 30 тис. грн для військових
19:16
Оновлено
Шмигаль та Остін у Вашингтоні
Шмигаль прибув у Вашингтон для зустрічі з посадовцями США та світових фінінституцій
18:58
Андрій Коболєв
ВАКС відмовив НАБУ у продовженні строків досудового розслідування у справі щодо Коболєва
18:55
Зеленський отримав орден імені Дудаєва й орден "Честь Нації" Чеченської республіки Ічкерія
18:48
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав світових лідерів "не силою зброї, а світлом розуму вирішувати розбіжності" та згадав про холодну війну
18:14
Оновлено
Спільне засідання депутатів ВРУ та Європарламенту
"Тепер кожен комітет стає євроінтеграційним": Стефанчук про перше спільне засідання Європарламенту та ВРУ
18:07
OPINION
Юрій Богданов
Чи відбуваються у нас реформи?
18:06
США і РФ
Віцепрем'єр Хуснуллін, Юнармія та бізнес, пов'язаний з Усмановим: мінфін США оголосив нові санкції проти РФ
18:04
Ексклюзив
Олег Дунда
Повернення виплат по 30 тис. грн військовим має бути погоджено із західними партнерами, - нардеп Дунда
17:56
Вінсент Магвеня
У ПАР вважають, що ордер МКС на арешт Путіна встромляє їм палиці в колеса
17:50
Оновлено
Ворог на Харківщині обстріляв селище Дворічна: двоє цивільних загинули
17:33
В Україні вперше використали ендокапсулу для обстеження кишківника дитини
17:24
Олександр Довженко
Стартував конкурс на Державну премію імені Довженка – 2023. Умови подання творів
17:06
Оновлено
НАТО
Витік документів Пентагону: Резніков заперечив присутність в Україні спецпризначенців НАТО
17:00
ООН
"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового
16:48
Ексклюзив
Сербія
Захід через "злив" документів може стимулювати Сербію передати Україні ще якусь зброю, - експерт Defense Express Киричевський
16:46
Сирія
Іран під виглядом гуманітарки перекинув у Сирію зброю, - Reuters
16:43
В Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня
16:42
Ексклюзив
Румунія
У Румунії почалася Чорноморська безпекова конференція "Кримської платформи", - голова правління "Кримської правозахисної групи"
16:38
Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених
16:31
Байден та Сунак зустрілись у Північній Ірландії
Байден прибув у Північну Ірландію: обговорить з Сунаком війну в Україні
16:28
Джо Байден
Житель Ірландії знайшов на вулиці документ із конфіденційними даними про візит Байдена: поліція почала розслідування
16:25
суд
В Україні судитимуть депутата від забороненої ОПЗЖ, який вказав окупантам шлях на Ізюм
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
пенсійне посвідчення пенсія
Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому не дзвонить Сі Цзиньпін
15:55
Злив секретних документів це провокація кадебіста Путіна, щоб зірвати західну допомогу Україні – Порошенко
15:52
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Якщо світ піде на перемир'я з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, — Данілов
15:52
Ексклюзив
окупанти
На території Новокаховської громади перебуває велика кількість особового складу армії РФ, - мер Коваленко
15:40
У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald's, - росЗМІ
15:35
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
15:21
Альона Гусєва на форумі PRNext-2023: секрети успіху брендів в соцмережах
15:20
У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян
15:04
дощ
У Чистий четвер в Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 13 квітня від Наталки Діденко
15:00
Аналітика
Еммануель Макрон
Східна Європа не погоджується з Макроном і хоче посилення співпраці із США, - Politico
14:59
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV