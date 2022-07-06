Про це Маляр заявила в інтерв'ю 24 каналу.

За її словами, попри заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що напад Білорусі зараз малоймовірний, міноборони розглядає всі сценарії.

"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, зокрема і загрозу з боку Білорусі. Стосовно своєї інформаційної частини, можу сказати, що зараз ми спостерігаємо в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони принаймні перебувають у стані готовності, як одного із сценаріїв. Ми не можемо на 100% щось прогнозувати – це некоректно. Однак те, що там навчання – це зазвичай прикриття для готовності, те що там інформаційно вони проводять певні операції, як це робили в Росії регулярно – такі ознаки є", - сказала Маляр.

Водночас вона додала, що ворог може нагнітати всі ці ознаки, аби інформаційно через це працювати з нами, щоб ми це сприймали серйозно.

"Тому тут може бути будь-який зі сценаріїв, і його оцінку вже дають фахівці, тобто розвідка, яка робить свої висновки щодо ймовірності. Така інформація надходить із грифом цілком таємно, і ніхто в ефірах її не озвучуватиме, якщо для цього немає військової доцільності. Тобто якщо стосовно військової операції, у нас, навпаки, є задача це сказати – тоді це озвучать. Необхідно ці речі розуміти", - сказала Маляр.

4 липня начальник Кирило Буданов заявив, що наразі загрози з боку білоруської армії для України не існує.

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