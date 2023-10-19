У міноборони РФ повідомили про збиття двох безпілотників над Бєлгородщиною
Увечері 19 жовтня у небі над Бєлгородською областю Росії біло ліквідовано два безпілотники літакового типу
Про це повідомило міноборони РФ.
Перший дрон було виявлено близько 22 години по московському часу, а другий – близько 22:30.
Обидва були ліквідовані "черговими засобами ППО" над Бєлгородською областю.
Міноборони РФ звинувачує у запуску дронів Україну.
Губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив атаку, зазначивши, що жертв та руйнувань немає.
- Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
- Згодом СБУ повідомила, що її дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів.
- Також увечері 16 жовтня у Бєлгородській області РФ пролунала серія вибухів. Влада регіону заявляє про атаку безпілотників.
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