У міноборони РФ повідомили про збиття двох безпілотників над Бєлгородщиною

Про це повідомило міноборони РФ.

Перший дрон було виявлено близько 22 години по московському часу, а другий – близько 22:30.

Обидва були ліквідовані "черговими засобами ППО" над Бєлгородською областю.

Міноборони РФ звинувачує у запуску дронів Україну.

Губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив атаку, зазначивши, що жертв та руйнувань немає.