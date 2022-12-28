У Мінську відпрацьовують заходи з переведення військ із мирного на воєнний час

Про це повідомили в телеграм-каналі міноброни Білорусі.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ збройних сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", – повідомили в міністерстві.

Білоруси заявляють, що основною метою заходу є "перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності".