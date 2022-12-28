У Мінську відпрацьовують заходи з переведення військ із мирного на воєнний час
Мінська військова комендатура почала відпрацьовувати заходи щодо переведення військ із мирного на воєнний час
Про це повідомили в телеграм-каналі міноброни Білорусі.
"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ збройних сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", – повідомили в міністерстві.
Білоруси заявляють, що основною метою заходу є "перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності".
- У ДПСУ 27 грудня розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з РФ відбувається нагнітання шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.53
- Актуальне
- Важливе