У Мінцифри анонсували суттєве зниження цін на мобільні дзвінки до Європи
Рада ЄС схвалила пропозицію про взаємне з Україною скасування додаткових зборів за мобільний зв'язок
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.
"Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення", - написав Федоров.
Він пояснив, що завдяки цьому ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться.
"Оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - пообіцяв Федоров.
Віцепрем'єр додав, що фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.
"Команда Мінцифри, національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастот та поштового зв'язку, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home", - запевнив Федоров.
- 3 лютого європейські та українські оператори зв’язку підписали спільну заяву-меморандум про продовження домовленостей про доступний роумінг для українських біженців.
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