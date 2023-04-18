Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.

"Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення", - написав Федоров.

Він пояснив, що завдяки цьому ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться.

"Оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - пообіцяв Федоров.

Віцепрем'єр додав, що фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.

"Команда Мінцифри, національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастот та поштового зв'язку, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home", - запевнив Федоров.