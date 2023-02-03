Оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців

Про це йдеться в дописі Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Відомо, що нова спільна заява українських та європейських операторів зв’язку діятиме наступні шість місяців. Це продовження домовленостей, які були досягненні у рамках попередньої Спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року, що діяла протягом останніх дев'яти місяців.

Тепер українські біженці зможуть ще пів року користуватись доступними або безплатними послугами міжнародного роумінгу.

До угоди приєдналися сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob) і 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку.

Домовленості досягли за підтримки Єврокомісії, НКЕК та Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC).

Зазначається, що реалізація попередньої Спільної заяви дала змогу українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу в 25 державах-членах ЄС і охопити також країни Європи, які не є членами ЄС.