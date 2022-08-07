"У місті дуже голосно": в Харкові пролунала серія вибухів

Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо "приліт" по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - повідомив мер.

За його словами, поки інформації про травмованих немає. Раніше міський голова писав про те, що в місті лунають вибухи та закликав мешканців перебувати в укриттях.

"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватися правила двох стін", - повідомив він.

Телеграм - канали повідомляли про вибухи, які пролунали о 22:20. Згодом відбувся ще один обстріл о 22:37.

Станом на 7 серпня на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей, поранено – вдвічі більше.

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