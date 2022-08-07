"У місті дуже голосно": в Харкові пролунала серія вибухів
Ввечері 7 серпня армія РФ обстріляла Київський район Харкова. За попередньою інформацією, росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту
Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо "приліт" по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - повідомив мер.
За його словами, поки інформації про травмованих немає. Раніше міський голова писав про те, що в місті лунають вибухи та закликав мешканців перебувати в укриттях.
"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватися правила двох стін", - повідомив він.
Телеграм - канали повідомляли про вибухи, які пролунали о 22:20. Згодом відбувся ще один обстріл о 22:37.
- Станом на 7 серпня на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей, поранено – вдвічі більше.
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