English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "У місті дуже голосно": в Харкові пролунала серія вибухів
Оновлено

"У місті дуже голосно": в Харкові пролунала серія вибухів

7 серпня, 2022 неділя
23:12
війна з Росією Харків обстріл

Ввечері 7 серпня армія РФ обстріляла Київський район Харкова. За попередньою інформацією, росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту

Цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо "приліт" по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи", - повідомив мер.

За його словами, поки інформації про травмованих немає. Раніше міський голова писав про те, що в місті лунають вибухи та закликав мешканців перебувати в укриттях.

"У місті дуже голосно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватися правила двох стін", - повідомив він.

Телеграм - канали повідомляли про вибухи, які пролунали о 22:20. Згодом відбувся ще один обстріл о 22:37.

  • Станом на 7 серпня на Харківщині загинуло понад 1000 цивільних людей, з них – 50 дітей, поранено – вдвічі більше.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
Читайте також:
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
7 серпня, 2022 неділя
Захід попередив Ердогана про негативні наслідки зближення з Росією, - FT
Андреас Умланд
6 серпня, 2022 субота
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
7 серпня, 2022 неділя
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
8 серпня
00:21
Харків
Прокуратура розслідує 26 тис. справ про підозру у скоєнні воєнних злочинів
2022, неділя
7 серпня
23:33
Apple просить постачальників Тайваню маркувати деталі за правилами КНР
23:29
Білоруський ОМОН шукає тих, хто підірвав колію у Брестській області
23:05
Вінниця
Росіяни вдарили по військових об’єктах на Вінничині, є травмовані
22:47
Аналітика
Сергій Згурець
Наступальні дії зі звільнення Херсона відбудуться ще влітку. Колонка Сергія Згурця
22:30
У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"
22:28
Ексклюзив
Херсонська область
Україні потрібні ракети, щоб "взяти у заручники" російські АЕС, - політолог
21:59
Оновлено
Акторка Джессіка Честейн відвідала Ірпінь
21:53
Пантелеймон Куліш
Цей день в історії: народження Пантелеймона Куліша, закон Сталіна "про п'ять колосків", вторгнення РФ в Чечню та Грузію
21:41
Херсон
"Ми нічого свого не віддамо": Зеленський про псевдореферендуми на окупованих територіях
21:25
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України
20:40
Інтерв’ю
Путін утилізатор
Росія шантажує Європу газом, щоб досягнути мирної згоди по окупованих територіях, – Марк Фейгін
20:36
Оновлено
укриття
У Кременчуці та Вінниці було чутно звуки вибухів, - мери
20:00
Яїр Лапід
Ізраїль заявив про "досягнення цілей" операції проти "Ісламського джихаду"
20:00
Інтерв’ю
Марія Бурмака: Українська культура має бути українською, тому що російський балет і російські танки – це одне й те саме
19:44
Росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки
19:35
Батьківщина-Мати
"Це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-Матері"
19:17
Amnesty International дискредитував
Amnesty International вибачається за свій звіт, але відмовлятися від висновків щодо ЗСУ не буде
19:14
Ексклюзив
Олександр Краєв
В "зернову" угоду з початку закладалась можливість зриву Росією, - експерт-міжнародник Краєв
19:04
Аньєс Калламар
Українці запустили у Twitter "шторм" з вимогою відставки голови Amnesty International
18:26
Ексклюзив
путін
Путін став вторинним партнером і Туреччини, і Ірану, і Китаю, - радник міністра МВС Денисенко
18:23
Amnesty International дискредитувала
The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путіна й закликала "піти зі сцени"
18:17
Інтерв’ю
Глен Грант
Осінь і зима стануть можливістю, а не проблемою для України, - військовий експерт Глен Грант
17:58
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики
17:42
Миколаїв обстріл
Повномасштабна війна РФ проти України: у Миколаєві росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619
17:22
В Україні ліквідували російського підполковника-танкіста, - офіцер ЗСУ Штефан
17:22
Ексклюзив
Крим, корабель, задимлення
Удару по загарбниках в Криму очікуємо найближчим часом, - експерт Defense Express Рябих
17:01
сектор Газа
Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, - Reuters
16:54
Ексклюзив
Фейк, Росія
М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій
16:44
На Донеччині українські морпіхи знищили до 15 окупантів і російський склад із боєприпасами
16:40
Ексклюзив
путін путлер
Поразка армії РФ в Україні спричинить військово-політичний крах Путіна, - військовий експерт Притула
16:38
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Росіяни намагаються охопити Бахмут з півдня і півночі, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
16:36
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Головний акцент у новому пакеті військової допомоги - боєприпаси, - військовий експерт Грабський
16:18
Харківська прокуратура
На Харківщині вже загинуло понад 1 000 цивільних людей, поранено – вдвічі більше
16:04
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
15:53
Швеція Україна
Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових
15:50
Брітні Грайнер
Білий дім пообіцяв екстраординарні заходи для звільнення засудженої в РФ на 9 років олімпійської чемпіонки
15:31
Ексклюзив
Amnesty International дискредитувала
У звіті Amnesty International дуже багато маніпуляцій, - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
15:25
Ексклюзив
Глен Грант
Для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту, - військовий експерт Глен Грант
15:24
У боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV