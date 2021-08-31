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У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову українця фотографуватися з росіянами

31 серпня, 2021 вiвторок
17:00
Спорт Ігор Цвєтов

МПК повідомив, що український легкоатлет Ігор Цвєтов мав право не фотографуватися разом з росіянами, бо вони були без масок

Про це Міжнародний паралімпійський комітет повідомив виданню "СЕ".

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. З відеозапису церемонії видно, що обидва російські спортсмени без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - йдеться у заяві прес-служби.

Українець Ігор Цвєтов після забігу на 100 м, в якому він здобув срібло, відмовився від спільного фото та обіймів на п'єдесталі пошани з представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.

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