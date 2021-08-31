У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову українця фотографуватися з росіянами

Про це Міжнародний паралімпійський комітет повідомив виданню "СЕ".



"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя. З відеозапису церемонії видно, що обидва російські спортсмени без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - йдеться у заяві прес-служби.



Українець Ігор Цвєтов після забігу на 100 м, в якому він здобув срібло, відмовився від спільного фото та обіймів на п'єдесталі пошани з представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.

Нагадаємо, 30 серпня Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з російськими спортсменами на нагородженні Паралімпіади-2020.

31 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов заявив, що відмовився від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді у Токіо на знак поваги до України.