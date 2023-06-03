У МКІП закликали українців долучитись до акції "Книга на фронт"
Міністерство культури та інформаційної політики закликає українців долучитись до акції "Книга на фронт"
Про це МКІП повідомило у telegram.
"Книга на Фронт" не збавляє темпів. Чудово дивитись, як наші хлопці із задоволенням розбирають книжки та радіють такій інтелектуальній “пошті” з дому", - йдеться у дописі.
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В міністерстві також нагадали, що будь-хто, хто має бажання, може купити книжку на свій смак в книгарнях-партнерах: "Сяйво книги", "Моя Книжкова Полиця", Видавництво КСД, "КМ-БУКС", "Книжкові сили України".
"А ми разом із "Нова Пошта" відвеземо ці книжки військовим", - підкреслили у МКІП.
- 30 травня повідомлялося, що у рамках кампанії "Разом ми зберігаємо. Разом ми творимо" оголошено конкурс художніх проєктів на тему російської агресії проти України з 2014 року до наших днів.
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