У МКІП закликали українців долучитись до акції "Книга на фронт"

Про це МКІП повідомило у telegram.

"Книга на Фронт" не збавляє темпів. Чудово дивитись, як наші хлопці із задоволенням розбирають книжки та радіють такій інтелектуальній “пошті” з дому", - йдеться у дописі.

Читайте також: Війна, яку треба виграти, Галичина на манжетах і як створюють монстронароди – 5 книг про витоки і нерівності

В міністерстві також нагадали, що будь-хто, хто має бажання, може купити книжку на свій смак в книгарнях-партнерах: "Сяйво книги", "Моя Книжкова Полиця", Видавництво КСД, "КМ-БУКС", "Книжкові сили України".

"А ми разом із "Нова Пошта" відвеземо ці книжки військовим", - підкреслили у МКІП.