У Молдові 4 квітня оголошено Днем жалоби за всіма українцями, яких вбили росіяни
Президентка Молдови Мая Санду оголосила 4 квітня Днем жалоби за всіма, хто загинув від російського вторгнення в Україну
Про це вона написала у Twitter.
"Неможливо подивитися на звірства в Бучі та інших містах України. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в українськими життя", - написала Мая Санду.
- Україна, і Росія вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі, проте у різні дні та з протилежними формулюваннями.
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