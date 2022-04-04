У Молдові 4 квітня оголошено Днем жалоби за всіма українцями, яких вбили росіяни

Про це вона написала у Twitter.

"Неможливо подивитися на звірства в Бучі та інших містах України. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в українськими життя", - написала Мая Санду.

Україна, і Росія вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення подій у Бучі, проте у різні дні та з протилежними формулюваннями.

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