Зеленський закликав у 5 квітня зібрати РБ ООН щодо злочинів у Бучі, Росія пропонує днем раніше

Першим у вечірньому зверненні про це оголосив Володимир Зеленський.

"Військові злочини у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді безпеки ООН у вівторок", - зазначив президент України.

Проте пізніше заступник представника Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що Росія вимагає провести це засідання днем раніше, у понеділок. Тему засідання він окреслив як "провокацію українських радикалів".

Поки незрозуміло, в який день відбудеться засідання. На сайті Ради безпеки розклад ще не оновлювався.

Нагадаємо, глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" фото з українських міст, де безчинствували окупанти, водночас він закликав до "незалежного розслідування та покарання винних".

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