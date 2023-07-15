У Молдові після стрілянини в аеропорту у відставку пішли три міністри
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан 14 липня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Анни Ревенко, міністра освіти Анатолія Топалі та міністра інфраструктури Лілії Дабіжі
Про це повідомляє NewsMaker.
Прем'єр подякував міністрам, які пішли у відставку, за їхню роботу в міністерствах.
Він також додав, що в понеділок, 17 липня, запропонує президентці країни Маї Санду список кандидатів, які займуть крісла міністрів, що пішли.
Відзначимо, що 12 липня Дорін Речан заявив, що збирається ухвалити "важкі, але необхідні рішення" після аналізу повідомлень про стрілянину на летовищі Кишинева.
- Нагадаємо, 30 червня один із пасажирів відкрив стрілянину в Кишинівському аеропорту. Зловмисником виявився громадянин Таджикистану. Унаслідок інциденту загинули двоє людей – прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.
- 3 липня чоловік, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева, помер у лікарні.
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