У Молдові після стрілянини в аеропорту у відставку пішли три міністри

Про це повідомляє NewsMaker.

Прем'єр подякував міністрам, які пішли у відставку, за їхню роботу в міністерствах.

Він також додав, що в понеділок, 17 липня, запропонує президентці країни Маї Санду список кандидатів, які займуть крісла міністрів, що пішли.

Відзначимо, що 12 липня Дорін Речан заявив, що збирається ухвалити "важкі, але необхідні рішення" після аналізу повідомлень про стрілянину на летовищі Кишинева.