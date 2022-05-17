У Молдові після війни планують обговорити доцільність перебування в СНД
Голова парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що після закінчення війни в Україні влада має вирішити, чи варто перебувати у складі Співдружності незалежних держав
Про це повідомляє Newsmaker.
Гросу заявив, що зараз влада "не бачить необхідності" брати участь у заходах у рамках СНД.
"Ми маємо провести захід у Кишиневі (у рамках СНД - ред.) на тему сільського господарства. Я попросив колег повідомити секретаріату організації, що не бачимо, як це можна зробити, поки в нашому регіоні йде війна", - сказав він.
На думку голови парламенту, після закінчення війни в Україні влада країни має вирішити, чи залишатися Молдові у складі організації.
"Чи продовжимо бути частиною цієї організації, чи ні, я думаю, що тут треба провести політичну дискусію. Це ми повинні зробити після того, як усе заспокоїться і закінчиться війна, і ухвалити рішення, тому що ми маємо дуже ретельно розрахувати, які плюси та мінуси", - сказав Гросу.
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