У Молдові після війни планують обговорити доцільність перебування в СНД

Про це повідомляє Newsmaker.

Гросу заявив, що зараз влада "не бачить необхідності" брати участь у заходах у рамках СНД.

"Ми маємо провести захід у Кишиневі (у рамках СНД - ред.) на тему сільського господарства. Я попросив колег повідомити секретаріату організації, що не бачимо, як це можна зробити, поки в нашому регіоні йде війна", - сказав він.

На думку голови парламенту, після закінчення війни в Україні влада країни має вирішити, чи залишатися Молдові у складі організації.

"Чи продовжимо бути частиною цієї організації, чи ні, я думаю, що тут треба провести політичну дискусію. Це ми повинні зробити після того, як усе заспокоїться і закінчиться війна, і ухвалити рішення, тому що ми маємо дуже ретельно розрахувати, які плюси та мінуси", - сказав Гросу.