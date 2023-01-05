У Молдові повідомили про хвилю кібератак на держустанови

Про це йдеться на порталі STISC.

"Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) попереджає про шахрайські та фішингові кібератаки, спрямовані на державні установи. На сьогодні на електронні адреси державних установ надійшло понад 1330 повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власників доменів .md електронною поштою повідомляють про закінчення терміну дії доменного імені та просять розпочати процедуру його продовження, запросивши доступ за посиланням для здійснення платежу.

https://stisc.gov.md/ (скріншот)

"Повідомляємо, що фішинг – одна з найпоширеніших кібератак, за допомогою якої зловмисники в Інтернеті намагаються викрасти гроші, особисту інформацію, банківську інформацію, номери карток чи рахунків, чи PIN-коди", - додають в STISC.

Водночас в умовах продовження хвилі шахрайських та фішингових кібератак у святкові дні, відомство закликало завжди перевіряти справжнє джерело повідомлення та дотримуватись правил кібергігієни.

У STISC додали, що зазвичай кіберзлочинці видають себе за авторитетні компанії, друзів або знайомих і надсилають електронні листи чи SMS-повідомлення, у яких звертають увагу на технічні несправності чи помилки та вимагають повторного введення особистих даних або навіть оплати.

30 грудня уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин заявив, що у країні фіксують зростання активності російських хакерів: одну з атак здійснили на сейм після визнання РФ державою, що підтримує тероризм. Аналіз даних засвідчив, що сайт атакувало проросійське угруповання NoName057(16). Ця група на порталі Telegram однією зі своїх цілей обрала сайт польського парламенту.

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