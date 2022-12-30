Про це повідомив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі.

Як розповіли в польському уряді, команда групи реагування на інциденти інформаційної безпеки CSIRT GOV (працює в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі ABW), виявила проблеми з доступністю веб-сайту sejm.gov.pl. Аналіз даних засвідчив, що сайт атакувало проросійське угруповання NoName057(16). Ця група на порталі Telegram однією зі своїх цілей обрала сайт польського парламенту. Напад став відповіддю на ухвалення сеймом Республіки Польща резолюції про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм.

В уряді констатують, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в польському кіберпросторі зросла кількість атак російських хакерів.

"Це відповідь Російської Федерації на підтримку України з боку Польщі та спроба дестабілізувати ситуацію в нашій країні, – вважають урядовці. – І наслідком нашого зобов’язання допомогти Україні, а також того факту, що Польща рішуче виступає на міжнародній арені за надання допомоги Києву. За допомогою ворожих операцій у кіберпросторі Росія хоче чинити тиск на Польщу, як прифронтову країну та ключового союзника України на східному фланзі НАТО".

Об'єктами хакерських атак стають і державні установи, і приватні компанії, а також медіа та звичайні користувачі. Деякі з цих кібератак можна безпосередньо пов’язати з діяльністю проросійських хакерських груп, – зазначають у польському уряді.

Хакерські групи, пов’язані з Кремлем, використовують програми-вимагачі, dDos та фішингові атаки, а мета ворожих дій збігається з цілями гібридної атаки: дестабілізація, залякування та сіяння хаосу. Усе частіше кібератаки використовують для поширення російської дезінформації та обслуговування російських спецслужб для збору даних і вразливої інформації.

З огляду на зростання масштабів загроз, ще 1 грудня прем’єр-міністр Польщі запровадив третій із чотирьох рівнів загрози, визначених законом про боротьбу з тероризмом, – CHARLIE-CRP. Він діятиме до 28 лютого 2023 року. Цей рівень запроваджується в разі виникнення події, що підтверджує ймовірну мету терористичної атаки в кіберпросторі або отримання достовірної інформації про заплановану подію.

14 грудня сейм Польщі визнав Росію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи

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