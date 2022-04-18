У Молдові відреагували на інформацію ЗМІ про відмову передати Україні винищувачі МіГ-29
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що країна не настільки оснащена зброєю, щоб надавати допомогу Україні
Про це повідомляє видання NewsMaker.
Гаврилиця зазначила, що від початку війни Молдова допомагає Україні, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу та дотримуючись санкцій проти Росії.
"Що стосується військової допомоги Україні, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою, які мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу", - сказала вона.
Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ-29.
- За інформацією джерел видання "Європейська правда", уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію"
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