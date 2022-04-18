У Молдові відреагували на інформацію ЗМІ про відмову передати Україні винищувачі МіГ-29

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Гаврилиця зазначила, що від початку війни Молдова допомагає Україні, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу та дотримуючись санкцій проти Росії.

"Що стосується військової допомоги Україні, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою, які мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу", - сказала вона.

Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ-29.

За інформацією джерел видання "Європейська правда", уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію"