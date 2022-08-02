Про це інформує NewsMaker.

Це сталося після того, як 31 липня сайт опублікував статтю "Кишинів і Бухарест готуються оголосити Тирасполю війну" з підзаголовком: "Навіщо Молдова хоче припинити миротворчу операцію на Дністрі".



"Служба (інформації та безпеки, - ред.) встановила, що як назва матеріалу, так і деякі тези, викладені в статті, односторонньо зображають думки на підтримку та заохочення військової агресії проти України, а також неправдиву інформацію, яка може негативно вплинути на національну безпеку", - йдеться у повідомленні служби.



Як передає NewsMaker, на час дії в Молдові надзвичайного стану Служба інформації та безпеки уповноважена знаходити неправдиву інформацію, яка з'являється у ЗМІ та блокувати сайти, що розповсюджують фейки, підтримують війну та закликають до розпалювання ненависті.



Відповідно до розпорядження молдавської комісії з надзвичайних ситуацій від 23 березня інтернет-провайдери та мобільні оператори зобов'язані негайно блокувати онлайн-джерела, які розповсюджують фейкову інформацію.

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