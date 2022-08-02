У Молдові заблокували російський новинний сайт за фейки, що розпалюють ненависть і підтримують війну проти України
Служба інформації та безпеки Молдови ухвалила заблокувати в країні російський сайт новин за розповсюдження неправдивої інформації, яка розпалює ненависть і війну
Про це інформує NewsMaker.
Це сталося після того, як 31 липня сайт опублікував статтю "Кишинів і Бухарест готуються оголосити Тирасполю війну" з підзаголовком: "Навіщо Молдова хоче припинити миротворчу операцію на Дністрі".
"Служба (інформації та безпеки, - ред.) встановила, що як назва матеріалу, так і деякі тези, викладені в статті, односторонньо зображають думки на підтримку та заохочення військової агресії проти України, а також неправдиву інформацію, яка може негативно вплинути на національну безпеку", - йдеться у повідомленні служби.
Як передає NewsMaker, на час дії в Молдові надзвичайного стану Служба інформації та безпеки уповноважена знаходити неправдиву інформацію, яка з'являється у ЗМІ та блокувати сайти, що розповсюджують фейки, підтримують війну та закликають до розпалювання ненависті.
Відповідно до розпорядження молдавської комісії з надзвичайних ситуацій від 23 березня інтернет-провайдери та мобільні оператори зобов'язані негайно блокувати онлайн-джерела, які розповсюджують фейкову інформацію.
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