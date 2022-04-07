У Молдові заборонили символи російської агресії та військових злочинів: георгіївську стрічку й знаки Z і V

Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з ухваленим законопроєктом, у Молдові забороняються символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності. Тому в країні заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z та V.

Як зазначили у правлячій партії PAS, депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, штрафуватимуть. Фізособам загрожує штраф до 900 леїв (1400 гривень) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 1,8 тис. леїв (2800 гривень).

Нагадаємо, Молдова прийняла найбільшу кількість біженців з України у відношенні до кількості власного населення – майже 400 тис. На потреби з їх облаштування та підтримки ЄС виділив їй майже 700 млн євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb