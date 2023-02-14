У Молдову під виглядом футбольних фанатів могли в'їхати диверсанти з Сербії. Белград вимагає доказів

Про це повідомляє Newsmaker.

У понеділок, 13 лютого, депутат від партії "Дія та солідарність" Андріан Кептонар заявив, що цього тижня до Кишинева під виглядом сербських футбольних вболівальників могли приїхати диверсанти. Вони мали на меті втілити план Кремля щодо дестабілізації ситуації в Молдові.

Він зазначив, що цього тижня у Кишиневі повинен відбутися футбольний матч між Сербією та Молдовою. Планувалося, що до Кишинева приїдуть і сербські вболівальники. Проте Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови запобігла прибуттю диверсантів до країни.

"Завдяки зусиллям СІБ ще задовго до того, як з’явилася інформація, надана Зеленським, збірна Сербії буде грати при пустих трибунах, тому що так планували завезти диверсантів", - наголосив Кептонар.

Своєю чергою футбольний клуб "Партизан", який цього тижня гратиме з клубом "Шериф" 14 лютого підтвердив, що його вболівальникам заборонили в'їзд до Молдови. Частина з них вилетіла назад ще вранці у вівторок, інші полетять до Бухаресту о 14:00.

У прикордонній поліції, яка не пропустила вболівальників у Молдову, уточнили, що за останні 24 години в аеропорту Кишинева не затримали жодного іноземця. Проте декільком громадянам інших країн відмовили у в'їзді до країни.

"В'їзд іноземних громадян не відповідав вимогам, необхідним для отримання дозволу на перетин державного кордону. Вони не могли обґрунтувати ціль своєї поїздки у Молдову й не мали необхідних документів", - наголосили в прикордонній поліції.

Сербська сторона заперечує можливу участь своїх громадян у підготовці державного перевороту в Молдові. Зокрема очільник МЗС Сербії Івіця Дачич попросив надати Кишиневу надати всю наявну інформацію стосовно ситуації.

"Вимагаємо, щоб влада Молдови терміново надала всю наявну в них інформацію, оскільки ми ніколи не отримували такого повідомлення від Молдови", - заявив Дачич і наголосив, що ніколи не дозволить завдати шкоди репутації Сербії та дружнім відносинам із Молдовою.

Також Дачич зазначив, що дав завдання сербському послу в Кишиневі надати Белграду всю інформацію щодо осіб, яких підозрюють в участі в таких насильницьких діях.