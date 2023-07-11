У Москві будівельним фірмам погрожують відкликати контракти через невиконання "квот на добровольців", - британська розвідка
У Москві погрожують скасуванням контрактів з будівельними фірмами, якщо вони не залучать достатню кількість добровольців для війни проти України
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 11 липня.
"Муніципальна влада Москви, швидше за все, погрожує відкликати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не виконають квоти на надання "добровольців" для служби в Україні", - пише відомство.
Повідомляється, що одна встановила ціль залучити 30 добровольців до кінця серпня 2023 року.
У розвідці припускають, що цей крок, ймовірно, вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан, та країн Центральної Азії, які складають більшість московських будівельників.
"Цей захід, швидше за все, принаймні мовчазно схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. Він продовжує його послужний список спроб мінімізувати вплив конфлікту на більш забезпечених москвичів, але все ще залишається поміченим у підтримці військових зусиль", - додають в міністерстві.
- 10 липня експерти британської розвідки розповіли, що висока смертність серед російських військових на війні в Україні зумовлена неналежною медичною допомогою. За час повномасштабної війни у середньому РФ втрачає близько 400 своїх солдатів на день.
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