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Війна з Росією: хроніка
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Розвідка Британії пояснила високу смертність російських солдатів на війні в Україні

10 липня, 2023 понедiлок
10:08
Війна з Росією БМП. вбиті росіяни

Експерти британської розвідки вважають, що висока смертність серед російських військових на війні в Україні зумовлена неналежною медичною допомогою. За час повномасштабної війни у середньому РФ втрачає близько 400 своїх солдатів на день

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Аналітики дійшли висновку, що збільшення військових втрат у Росії, ймовірно, підриває нормальне надання деяких російських цивільних медпослуг, особливо у прикордонних з Україною регіонах. Ймовірно, багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовано для втрат офіцерів.

Як зазначається у зведенні, у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, оскільки, як у середньому, протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.

Очільник відділу підготовки бойової медицини компанії "Калашников" говорить, що до половини смертельних випадків у російській армії під час боїв можна було б запобігти за умови надання належної першої допомоги.

"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти", - йдеться у повідомленні міноборони Великобританії.

Що відомо про втрати росіян

У червні британська розвідка заявляла, що армія Росії зазнає найбільших втрат від березня - з часів розпалу битви за Бахмут.

5 липня Велика Британія заявила, що російська армія зазнала великих втрат на війні з Україною до майже половини своєї боєздатності - це близько 2500 танків. Також Україна в ОБСЄ повідомила про те, що поточні втрати Сил оборони України у вісім раз менші, ніж втрати російської окупаційної армії.

Сили оборони за останню добу 9 липня за допомогою авіації завдали 1 удару по району зосередження особового складу противника. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.

Станом на 10 липня загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 4085 танків, 7966 бойових бронемашин і 4371 артилерійську систему.

Україна
Росія
російська армія
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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